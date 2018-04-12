В Кузбассе ВИЧ-инфицированный наркоман напал на подростка с иглой

Злоумышленник напал на 17-летнего подростка в подъезде многоэтажке. Требуя отдать ему деньги и сотовый телефон, наркоман приставил к руке школьника шприц и грозился заразить ВИЧ-инфекцией. Испугавшись, подросток отдал злоумышленнику то, что тот просил. Преступник сразу же скрылся с места происшествия, сообщает CITY-N.RU.

Однако через некоторое время мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 162 УК РФ. Он арестован и помещен в СИЗО-2 . Впоследствии было установлено, что задержанный наркоман уже не первый раз промышляет подобным образом. В полиции есть заявления от нескольких пострадавших школьников.

Фото: pixabay.com.