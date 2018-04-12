Ещё
В Кузбассе ВИЧ-инфицированный наркоман напал на подростка с иглой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кузбассе ВИЧ-инфицированный наркоман напал на подростка с иглой 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Злоумышленник напал на 17-летнего подростка в подъезде многоэтажке. Требуя отдать ему деньги и сотовый телефон, наркоман приставил к руке школьника шприц и грозился заразить ВИЧ-инфекцией. Испугавшись, подросток отдал злоумышленнику то, что тот просил. Преступник сразу же скрылся с места происшествия, сообщает CITY-N.RU.
Однако через некоторое время мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 162 УК РФ. Он арестован и помещен в СИЗО-2. Впоследствии было установлено, что задержанный наркоман уже не первый раз промышляет подобным образом. В полиции есть заявления от нескольких пострадавших школьников.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На заброшенном заводе в Оренбурге нашли майнинговую ферму На кадровика самарского филиала «Почты России» возбудили еще одно уголовное дело Авиадебошир из Екатеринбурга, устроивший драку в Анталье, стал фигурантом уголовного дела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода127
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»24
Рубль начал утро с очередного падения100
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение