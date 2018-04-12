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Подозреваемую в краже ювелирных изделий домработницу задержали на западе Москвы
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Подозреваемую в краже ювелирных изделий домработницу задержали на западе Москвы 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Полицейские в Очаково-Матвеевском районе Москвы задержали 40-летнюю домработницу, подозреваемую в краже ювелирных изделий на 630 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«В отдел полиции поступило заявление от женщины о краже. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения. Материальный ущерб составил 630 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиции на Матвеевской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя женщина, которая работала у потерпевшей домработницей», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время сотрудники МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
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