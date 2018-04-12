В Прокопьевском районе женщина убила сводного брата

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области , женщина пришла в гости к родителям, которые пожаловались ей, что накануне приходил её сводный брат и изнасиловал мать. Мужчина ранее был неоднократно судим и освободился незадолго до инцидента.

Обвиняемая разозлилась на брата. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина взяла нож и отправилась к нему. Когда брат открыл дверь, она нанесла ему ножевое ранение в живот, после чего ушла. Вернувшись домой, она рассказала всё сожителю и попросила его вызвать врачей и полицейских. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она сотрудничала со следствием, пояснив, что отомстила за оскорбление матери. Сейчас уголовное дело передано в суд.