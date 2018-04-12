Ещё
В Прокопьевском районе женщина убила сводного брата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

В Прокопьевском районе женщина убила сводного брата 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, женщина пришла в гости к родителям, которые пожаловались ей, что накануне приходил её сводный брат и изнасиловал мать. Мужчина ранее был неоднократно судим и освободился незадолго до инцидента.
Обвиняемая разозлилась на брата. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина взяла нож и отправилась к нему. Когда брат открыл дверь, она нанесла ему ножевое ранение в живот, после чего ушла. Вернувшись домой, она рассказала всё сожителю и попросила его вызвать врачей и полицейских. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она сотрудничала со следствием, пояснив, что отомстила за оскорбление матери. Сейчас уголовное дело передано в суд.
АиФ Кузбасс: последние новости
Суд оставил под стражей гендиректора компании-собственника «Зимней Вишни» Житель Красноярска ограбил офис микрофинансовой организации в Кемерове Жители Мысков обворовали соседей, пока те находились у них в гостях
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе134
Улюкаев удивил тюремным досугом65
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода99
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому96
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение