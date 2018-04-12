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Около 3 кг наркотических веществ изъяли у женщины на западе Москвы
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Около 3 кг наркотических веществ изъяли у женщины на западе Москвы 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Полицейские задержали в Москве женщину, в квартире которой были изъяты пакеты с наркотическим средством общим весом около 3 килограммов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«На улице Гришина в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана женщина, у которой в квартире по указанному адресу обнаружено и изъято пять свертков из полимерного материала, в одном из которых находилось растительное вещество массой 504,6 грамма, которое является наркотическим средством — каннабис (марихуана), » — сказал собеседник агентства.
По его словам, в рамках возбужденного уголовного дела оставшееся неисследованное вещество (четыре свертка массой 2,43 килограмма) направлено на химическую экспертизу в ЭКЦ УВД.
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