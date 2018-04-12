Тело неизвестного мужчины обнаружили в Солнечногорском районе 

В деревне Брехово Солнечногорского района Подмосковья обнаружили тело неизвестного мужчины, проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Одиннадцатого апреля в 19:00 в Солнечногорском районе, деревня Брехово, улица Строительная, дом, обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 55-60 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, проверку по данному факту проводят следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.