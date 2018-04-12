Ещё
Мужчина из мести поджег собаку, облив ее из канистры бензином
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина из мести поджег собаку, облив ее из канистры бензином 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жесткую расправу с животным изверг учинил после того, как пес покусал его сожительницу.
Костомукшским городским судом будет рассмотрено уголовное дело, обвиняемым по которому проходит местный житель пытавшийся сжечь собаку, сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, мужчина, «имея умысел на уничтожение чужого имущества путем поджога», пришел с канистрой бензина к одному из домов в городе Костомукша. Через калитку забора он облил бензином собаку, привязанную цепью к деревянному вольеру. Затем прошел во двор, закрыл собаку в вольере, облил ее бензином и поджег.
Преступный умысел местного жителя не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам,
— говорится в сообщение суда.
Причиной совершения преступления стала месть за то, что собака укусила его сожительницу.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Cистема фиксации нарушений ПДД начала приносить доход частному бизнесу Родственница из пригорода обокрала семейную пару петрозаводчан Братьев-предпринимателей будут судить за обман дольщиков жилья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода127
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»24
Рубль начал утро с очередного падения100
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение