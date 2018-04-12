Мужчина из мести поджег собаку, облив ее из канистры бензином

Жесткую расправу с животным изверг учинил после того, как пес покусал его сожительницу.

Костомукшским городским судом будет рассмотрено уголовное дело, обвиняемым по которому проходит местный житель пытавшийся сжечь собаку, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, мужчина, «имея умысел на уничтожение чужого имущества путем поджога», пришел с канистрой бензина к одному из домов в городе Костомукша . Через калитку забора он облил бензином собаку, привязанную цепью к деревянному вольеру. Затем прошел во двор, закрыл собаку в вольере, облил ее бензином и поджег.

Преступный умысел местного жителя не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам,

— говорится в сообщение суда.

Причиной совершения преступления стала месть за то, что собака укусила его сожительницу.