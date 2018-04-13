В Москве возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов на 480 млн руб

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — сказала Иванова.

По версии следствия, лица из числа руководства компании, осуществляющей поставку компьютерного оборудования ООО «Спектр», в период с 2012 по 2013 годы заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание услуг по поставке указанного оборудования.

Используя реквизиты фиктивных организаций ООО «Авангард Плюс» и ООО «РиГолд» они внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 480 миллионов рублей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда», — отметила Иванова.