В Москве возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов на 480 млн руб 

В Москве по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 480 миллионов рублей возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — сказала Иванова.
По версии следствия, лица из числа руководства компании, осуществляющей поставку компьютерного оборудования ООО «Спектр», в период с 2012 по 2013 годы заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание услуг по поставке указанного оборудования.
Используя реквизиты фиктивных организаций ООО «Авангард Плюс» и ООО «РиГолд» они внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 480 миллионов рублей.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда», — отметила Иванова.