Неизвестные похитили у мужчины почти 8 млн руб на юго‑востоке Москвы

Трое неизвестных напали на мужчину в районе улицы Верхние Поля, после чего похитили у него сумку, в которой находилось порядка 8 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, трое неизвестных, у двоих из которых в руках были баллонные ключи, а у третьего — пистолет, вышли из автомобиля, и подбежали к машине Mercedes, после чего нанесли по ней несколько ударов ключами и несколько раз выстрелили в воздух.

«После этого злоумышленники похитили сумку, в которой находились 7,8 миллиона рублей, принадлежащие продавцу 1987 года рождения, и скрылись на джипе зеленого цвета», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.