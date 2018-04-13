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Неизвестные похитили у мужчины почти 8 млн руб на юго‑востоке Москвы
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Неизвестные похитили у мужчины почти 8 млн руб на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Трое неизвестных напали на мужчину в районе улицы Верхние Поля, после чего похитили у него сумку, в которой находилось порядка 8 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, трое неизвестных, у двоих из которых в руках были баллонные ключи, а у третьего — пистолет, вышли из автомобиля, и подбежали к машине Mercedes, после чего нанесли по ней несколько ударов ключами и несколько раз выстрелили в воздух.
«После этого злоумышленники похитили сумку, в которой находились 7,8 миллиона рублей, принадлежащие продавцу 1987 года рождения, и скрылись на джипе зеленого цвета», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.
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