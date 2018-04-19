Ещё
Mercedes стоимостью около 5,1 млн руб. похитил неизвестный со стоянки на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Mercedes стоимостью около 5,1 млн руб. похитил неизвестный со стоянки на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Сокол украли иномарку стоимостью около 5,1 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«В полицию от 53-летней женщины поступило заявление о краже автомашины от д. 10 по Волоколамскому шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный со стоянки по указанному адресу совершил хищение автомобиля марки Mercedes-Benz S500, принадлежащего заявительнице. Материальный ущерб составил около 5,1 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».
Агентство «Москва»: последние новости
В.Путин подписал закон о введении новой меры пресечения «запрет определенных действий» Обвиняемый в нападении на журналистку Т.Фельгенгауэр заявил в суде, что не хотел ее убивать Суд арестовал до 8 июня обвиняемого в покушении на убийство женщины и ее сына на юго-западе столицы
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию396
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»337
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля93
Германия просит освободить ее от санкций против России62
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
04:21
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Интернет Личный счет
01:06
США опасаются ядерного ответа России и Китая
В мире Статьи
03:56
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию
Оружие В мире
02:51
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»
В мире Армия
00:38
Генетик объяснил результат ДНК-экспертизы Мишулиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение