Mercedes стоимостью около 5,1 млн руб. похитил неизвестный со стоянки на севере Москвы

В столичном районе Сокол украли иномарку стоимостью около 5,1 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«В полицию от 53-летней женщины поступило заявление о краже автомашины от д. 10 по Волоколамскому шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный со стоянки по указанному адресу совершил хищение автомобиля марки Mercedes-Benz S500, принадлежащего заявительнице. Материальный ущерб составил около 5,1 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».