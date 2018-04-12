Безработного избили и обокрали на 1 млн руб в гостинице на юге Москвы

Неизвестный напал на безработного мужчину в помещении гостиницы на юге Москвы и украл у него 1 миллион рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию обратился безработный мужчина и заявил о нанесении побоев и краже по адресу: улица Шипиловская, дом 28А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу, в помещении гостиницы неизвестный нанес побои, открыто похитил у него 1 миллион рублей, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.