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Безработного избили и обокрали на 1 млн руб в гостинице на юге Москвы
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Безработного избили и обокрали на 1 млн руб в гостинице на юге Москвы 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Неизвестный напал на безработного мужчину в помещении гостиницы на юге Москвы и украл у него 1 миллион рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию обратился безработный мужчина и заявил о нанесении побоев и краже по адресу: улица Шипиловская, дом 28А.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу, в помещении гостиницы неизвестный нанес побои, открыто похитил у него 1 миллион рублей, скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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