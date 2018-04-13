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В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в незаконном сбыте карфентанила
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В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в незаконном сбыте карфентанила 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из МО МВД России «Похвистневский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Похвистнево по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны двое местных жителей — 46-летняя женщина и 37-летний мужчина, а также мужчина 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства. Задержание проходило при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» УНК областного главка.
Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что подозреваемые причастны к двум фактам покушения на сбыт наркотического средства карфентанил. Запрещенное вещество злоумышленники реализовывали, в том числе, в магазине ритуальных услуг, где работает одна из подозреваемых, а также в подъездах многоквартирных жилых домов.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины — подписка о невыезде.
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