В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в незаконном сбыте карфентанила

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из МО МВД России «Похвистневский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Похвистнево по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны двое местных жителей — 46-летняя женщина и 37-летний мужчина, а также мужчина 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства. Задержание проходило при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» УНК областного главка.

Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что подозреваемые причастны к двум фактам покушения на сбыт наркотического средства карфентанил. Запрещенное вещество злоумышленники реализовывали, в том числе, в магазине ритуальных услуг, где работает одна из подозреваемых, а также в подъездах многоквартирных жилых домов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины — подписка о невыезде.