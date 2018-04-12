В банде наркоторговцев оказалась 17-летняя мать четырехмесячного ребенка

Самарской области арестованы подозреваемые в сбыте наркотических средств через интернет-магазины, сообщает старший референт отдела информации Мария Юдина.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками правоохранительных органов , с конца марта по начало апреля 2018 года группа из девяти жителей Самарской области в возрасте от 17 до 24 лет осуществляла сбыт синтетических наркотических средств бесконтактным способом через «тайниковые закладки» посредством сети Интернет.

Молодые люди, в числе которых — 17-летняя девушка, мать четырехмесячного ребенка, были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром». Все они не работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Полицейские установили, что двое организаторов, являющихся супругами, создали интернет-магазин, с помощью которого принимали заказы на сбыт наркотиков. Семеро других участников группы занимались фасовкой «синтетики» и осуществлением «закладок».

В ходе обысков по месту жительства задержанных в общей сложности из незаконного оборота изъято более 350 грамм амфетамина, спайса и мефедрона, а также компьютерная техника, средства связи и банковские карты. Сотрудниками полиции пресечена деятельность двух интернет-магазинов, созданных организаторами.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Четверо злоумышленников арестованы, с остальных взята подписка о невыезде.