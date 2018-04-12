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Четверо жителей Белгородской области два дня избивали знакомого
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Четверо жителей Белгородской области два дня избивали знакомого 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Четверым жителям Белгородской области предъявили обвинение в убийстве 35-летнего мужчины, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 5 апреля 35-летний староосколец выпивал у себя дома с двумя мужчинами и двумя женщинам. Когда алкоголь закончился, гости распродали имущество хозяина дома, и продолжили застолье.
Когда мужчина выразил недовольство, его начали избивать. Это длилось в течение двух дней. Из-за полученных 28 ударов мужчина умер, а компания покинула квартиру.
Сейчас следователи направили в суд ходатайство о заключении злоумышленников под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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