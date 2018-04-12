Четверо жителей Белгородской области два дня избивали знакомого

Четверым жителям Белгородской области предъявили обвинение в убийстве 35-летнего мужчины, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 5 апреля 35-летний староосколец выпивал у себя дома с двумя мужчинами и двумя женщинам. Когда алкоголь закончился, гости распродали имущество хозяина дома, и продолжили застолье.

Когда мужчина выразил недовольство, его начали избивать. Это длилось в течение двух дней. Из-за полученных 28 ударов мужчина умер, а компания покинула квартиру.

Сейчас следователи направили в суд ходатайство о заключении злоумышленников под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.