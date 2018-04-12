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В Советском судят владельца промзоны, где стая собак загрызла мужчину
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В Советском судят владельца промзоны, где стая собак загрызла мужчину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Советском в суд передано уголовное дело в отношении владельца промзоны, собаки которого насмерть загрызли сторожа. Животные, которых отпускали на свободный выгул, представляли опасность для окружающих как на территории базы так и за ее пределами.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
Трагедия произошла 13 июня 2017 года, когда стая из 13 собак набросилась на сторожа, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. От полученных ран мужчина скончался.
«В ходе расследования уголовного дела в деятельности индивидуального предпринимателя был выявлен ряд нарушений в части использования арендованного земельного участка не по назначению, нарушений правил пожарной безопасности, несвоевременного внесения арендной платы, а также налоговые правонарушения», — отмечают в впресс-службе ведомства.
В администрацию Советского района, в подразделение противопожарной службы МЧС, трудовую инспекцию и налоговую службу внесены представления, по результатам их рассмотрения ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности.
Фото Евгения Поторочина
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