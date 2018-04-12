В Советском судят владельца промзоны, где стая собак загрызла мужчину

В Советском в суд передано уголовное дело в отношении владельца промзоны, собаки которого насмерть загрызли сторожа. Животные, которых отпускали на свободный выгул, представляли опасность для окружающих как на территории базы так и за ее пределами.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Трагедия произошла 13 июня 2017 года, когда стая из 13 собак набросилась на сторожа, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. От полученных ран мужчина скончался.

«В ходе расследования уголовного дела в деятельности индивидуального предпринимателя был выявлен ряд нарушений в части использования арендованного земельного участка не по назначению, нарушений правил пожарной безопасности, несвоевременного внесения арендной платы, а также налоговые правонарушения», — отмечают в впресс-службе ведомства.