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Полицейские в Набережных Челнах задержали закладчика наркотиков
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Полицейские в Набережных Челнах задержали закладчика наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники отдела наркоконтроля Управления МВД России по г. Набережные Челны в результате реализации оперативной информации задержали неработающего 31-летнего местного жителя города. Полицейские установили, что мужчина причастен к сбыту синтетических наркотических средств.
В ходе личного досмотра в кармане куртки задержанного оперативники обнаружили и изъяли 29 свертков, обернутых изолентой. Полицейские выяснили, что свертки были приготовлены для дальнейшего сбыта посредством закладок.
Проведенная экспертиза показала, что в общей сложности в свёртках находилось свыше 26 грамм синтетических наркотических средств (PVP).
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). На время предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
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