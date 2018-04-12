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Двое жителей Дновского района подозреваются в грабеже
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Двое жителей Дновского района подозреваются в грабеже 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили двоих местных жителей, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом АиФ-Псков сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в Дно днем 21 марта после совместного распития спиртного у дома по улице Совхозной двое безработных мужчин, 1976 и 1982 годов рождения, стали требовать денег у своего знакомого. Получив отказ, открыто похитили у него планшет и более тысячи рублей.
В результате проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены.
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