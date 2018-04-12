Двое жителей Дновского района подозреваются в грабеже

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили двоих местных жителей, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом АиФ-Псков сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Дно днем 21 марта после совместного распития спиртного у дома по улице Совхозной двое безработных мужчин, 1976 и 1982 годов рождения, стали требовать денег у своего знакомого. Получив отказ, открыто похитили у него планшет и более тысячи рублей.

В результате проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены.