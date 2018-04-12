Полиция в Хамовниках доставила в отдел 11 проституток после анонимного звонка

«Вечером 11 апреля от граждан, которые отказались представляться, поступила информация о том, что в 1-м Неопалимовском пер. проживают девушки, оказывающие услуги интимного характера за денежное вознаграждение», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники уголовного розыска доставили в отдел 11 девушек, на которых составили административные протоколы о занятии проституцией. Также их проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.