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В Калининграде задержали подозреваемого в серии ограблений почтальонов
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В Калининграде задержали подозреваемого в серии ограблений почтальонов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде задержали подозреваемого в серии ограблений почтальонов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Первый инцидент произошел 3 апреля на улице Житомирской, когда 68-летняя почтальон выходила из подъезда дома. Неизвестный вырвал у нее папку с документами и убежал. Второе нападение было совершено в подъезде одного из домов на Ленинском проспекте. 62-летняя сотрудница почты получила удар по голове, после чего у нее выхватили пакет с платежными поручениями.
«Обе потерпевшие смогли подробно описать нападавшего. Полицейские также опросили возможных очевидцев произошедшего. Подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж 23-летний калининградец», — сообщили в МВД.
За грабеж с применением насилия мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.
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