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Московская полиция разыскивает неизвестного, похитившего под предлогом строительства дома 666 тысяч рублей
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Московская полиция разыскивает неизвестного, похитившего под предлогом строительства дома 666 тысяч рублей 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Правоохранительные органы столицы разыскивают мошенника, который под предлогом строительства жилого дома выманил у мужчины 666 тысяч рублей.
— В феврале 2015 года неизвестный, действуя от имени генерального директора организации, в офисе на Рубцовской набережной ввел мужчину 1971 года рождения в заблуждение и заключил с ним договор строительства индивидуального жилого дома, получив от потерпевшего 666 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.
Отмечается, что мошенник не выполнил своих обязательств и распорядился деньгами по собственному усмотрению.
В среду, 11 апреля, по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, передает агентство городских новостей «Москва».
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