Московская полиция разыскивает неизвестного, похитившего под предлогом строительства дома 666 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранительные органы столицы разыскивают мошенника, который под предлогом строительства жилого дома выманил у мужчины 666 тысяч рублей.

— В феврале 2015 года неизвестный, действуя от имени генерального директора организации, в офисе на Рубцовской набережной ввел мужчину 1971 года рождения в заблуждение и заключил с ним договор строительства индивидуального жилого дома, получив от потерпевшего 666 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Отмечается, что мошенник не выполнил своих обязательств и распорядился деньгами по собственному усмотрению.

В среду, 11 апреля, по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, передает агентство городских новостей «Москва»

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