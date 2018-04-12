Раскрыто громкое двойное убийство, совершенное напротив отдела полиции в Армавире 

Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. О завершении расследования уголовного дела сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Собрана достаточная доказательственная база, материалы переданы в суд с обвинительным заключением прокурора. Вердикт будут выносить в Краснодарском краевом суде.
Двойное убийство было совершено рано утром 7 марта 2017 года.
Тогда в лифте девятиэтажки, расположенной на ул. Ленина, обнаружили трупы мужчин с огнестрельными ранениями.
В ходе расследования было установлено, что злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления. Организатор банды раннее работал у предпринимательницы. Он знал, что у курьеров, занимающихся перевозкой денег, будет крупная сумма.
Мужчина взял в долю троих своих знакомых. Он купил огнестрельное оружие и боеприпасы.
В феврале 2017 года мужчины сняли госномера со случайно найденного ВАЗ 21074, и переставили их на свою машину.
Утром 7 марта 2017 года банда прибыла к дому, где впоследствии было совершено преступление. Они были в масках и шапках.
Один из членов группировки остался в машине. Трое, вооружившись двумя металлическими трубами и пистолетом, поджидали своих жертв.
— Войдя в подъезд, в момент открытия лифта, в котором находились жертвы, они нанесли по одному удару трубами по головам 30 и 52-летнего мужчин, и, похитив две сумки с денежными средствами, двое злоумышленников выбежали, а организатор произвел из оружия выстрелы в их головы, после чего взял третью сумку с деньгами и скрылся вместе с остальными на автомобиле «ВАЗ-2107» под управлением четвертого участника банды. Сумма похищенных денежных средств превысила 10 миллионов рублей. — Рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В Армавире напротив отдела полиции нашли 2 трупа с огнестрельными ранениями