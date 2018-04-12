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Бандиты отправятся под суд за жестокое убийство курьеров и кражу 10 миллионов рублей в Армавире
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Бандиты отправятся под суд за жестокое убийство курьеров и кражу 10 миллионов рублей в Армавире 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Новая Кубань
В Армавире (Краснодарский край) суд рассмотрит уголовное дело против четырех членов преступной группы. Злоумышленники обвиняются в жестоком убийстве курьеров и похищении десяти миллионов рублей. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Весной прошлого года один из бандитов решил ограбить курьеров фирмы, в которой раньше работал. Он знал, что они часто перевозят крупные суммы денег. Злоумышленник попросил троих знакомых помочь ему осуществить его план и организовал преступную группировку.
В целях конспирации мошенники сняли номера с машины
ВАЗ-21074
и прикрутили к своему автомобилю. Рано утром они подъехали к многоэтажному дому, где жили курьеры. Трое обвиняемых взяли пистолет, две железные трубы и зашли в дом. Четвертый остался ждать в машине.
Когда открылись двери лифта, в котором ехали курьеры, двое преступников ударили мужчин трубами, взяли сумки с деньгами и выбежали из подъезда. После этого главарь банды выстрелил в потерпевших и скрылся вместе с остальными убийцами на автомобиле
ВАЗ-2107. В общей сложности злоумышленники похитили более 10 миллионов рублей.
Обвиняемые частично признали свою вину. Уголовное дело передано в Краснодарский краевой суд на рассмотрение.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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