Бандиты отправятся под суд за жестокое убийство курьеров и кражу 10 миллионов рублей в Армавире

Армавире ( Краснодарский край ) суд рассмотрит уголовное дело против четырех членов преступной группы. Злоумышленники обвиняются в жестоком убийстве курьеров и похищении десяти миллионов рублей. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Весной прошлого года один из бандитов решил ограбить курьеров фирмы, в которой раньше работал. Он знал, что они часто перевозят крупные суммы денег. Злоумышленник попросил троих знакомых помочь ему осуществить его план и организовал преступную группировку.

В целях конспирации мошенники сняли номера с машины

ВАЗ-21074

и прикрутили к своему автомобилю. Рано утром они подъехали к многоэтажному дому, где жили курьеры. Трое обвиняемых взяли пистолет, две железные трубы и зашли в дом. Четвертый остался ждать в машине.

Когда открылись двери лифта, в котором ехали курьеры, двое преступников ударили мужчин трубами, взяли сумки с деньгами и выбежали из подъезда. После этого главарь банды выстрелил в потерпевших и скрылся вместе с остальными убийцами на автомобиле

ВАЗ-2107. В общей сложности злоумышленники похитили более 10 миллионов рублей.

Обвиняемые частично признали свою вину. Уголовное дело передано в Краснодарский краевой суд на рассмотрение.