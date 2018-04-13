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Ради квартиры: жителя Башкирии обвиняют в убийстве пятилетней давности
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Ради квартиры: жителя Башкирии обвиняют в убийстве пятилетней давности 

ufa1.ru 30 минут назад
Фото: ufa1.ru
Следователи раскрыли убийство предпринимателя из Сургута, совершенное пять лет назад.
В январе 2015 года из реки на острове Зубатинский, рядом с Сургутом, выловили тело мужчины, который числился пропавшим без вести еще в августе 2012 года. Даже спустя три года после смерти, удалось установить, что это убийство — на шее виднелись следы. Следователи проверили всех знакомых убитого, полагая, что убийца — один из них.
— Подозреваемого смогли задержать в марте 2018 года, это был 31-летний житель Башкирии, ранее живший в Сургуте. Мужчине уже предъявили обвинение и арестовали на время расследования, — сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Житель Башкирии хотел переписать на себя квартиру убитого — он позвал его на деловую встречу, вывез в гаражный кооператив и задушил. Следователи выяснили, что для тела заранее была приготовлена яма. И только закопав тело, душегуб понял, что переписать квартиру не удастся — имущество было записано на родственников убитого.
Мужчина уехал в Башкирию, скрывался несколько лет. Следователи еще проводят экспертизы и собирают доказательства.
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