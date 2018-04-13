Ради квартиры: жителя Башкирии обвиняют в убийстве пятилетней давности

Следователи раскрыли убийство предпринимателя из Сургута , совершенное пять лет назад.

В январе 2015 года из реки на острове Зубатинский, рядом с Сургутом, выловили тело мужчины, который числился пропавшим без вести еще в августе 2012 года. Даже спустя три года после смерти, удалось установить, что это убийство — на шее виднелись следы. Следователи проверили всех знакомых убитого, полагая, что убийца — один из них.

— Подозреваемого смогли задержать в марте 2018 года, это был 31-летний житель Башкирии , ранее живший в Сургуте. Мужчине уже предъявили обвинение и арестовали на время расследования, — сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Житель Башкирии хотел переписать на себя квартиру убитого — он позвал его на деловую встречу, вывез в гаражный кооператив и задушил. Следователи выяснили, что для тела заранее была приготовлена яма. И только закопав тело, душегуб понял, что переписать квартиру не удастся — имущество было записано на родственников убитого.

Мужчина уехал в Башкирию, скрывался несколько лет. Следователи еще проводят экспертизы и собирают доказательства.