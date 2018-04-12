Сломавший нос сотруднику ДПС астраханец получил три года колонии 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Черноярский районный суд Астраханской области приговорил к 3 годам колонии общего режима местного жителя, который во время задержания сломал нос сотруднику ДПС, говорится в сообщении СУ СК по региону.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего жителя Черноярского района. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Суд признал местного жителя виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Обвиняемый сломал нос сотруднику ДПС после того, как его задержали за нарушение правил дорожного движения. По данным СК, водитель был пьян.