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Осужден житель Калевальского района, похитивший ружье
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Осужден житель Калевальского района, похитивший ружье 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Молодой человек, работая сантехником, обокрал своего клиента.
Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение в отношении 23-летнего местного жителя, обвинявшегося в хищении охотничьего ружья. Приговором суда действия подсудимого квалифицированы как хищение огнестрельного оружия, сообщает прокуратура Карелии.
Установлено, что в январе 2017 года молодой работник коммунальной службы занимался устранением протечки батареи в одной из квартир в п. Боровой. Во время выполнения работ он обратил внимание на одноствольное охотничье ружье 16-го калибра, спрятанное за спинку дивана. Воспользовавшись отсутствием в квартире хозяина, подсудимый похитил оружие и скрылся с места преступления.
Учитывая признание подсудимым вины в совершенном преступлении, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
По материалам: ptzgovorit.ru
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