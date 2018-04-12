Сотрудники полиции пресекли в Перми деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного алкоголя

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Перми (дислокация Дзержинский район) в ходе оперативно-профилактического мероприятия пресекли деятельность цеха по незаконному производству алкогольной продукции. Полицейские установили, что противоправная деятельность осуществлялась на территории одной из промышленных баз краевого центра.

Оперативниками обнаружено три помещения, которые использовались в качестве складов. В ходе их осмотра изъято 197 коробок с пятилитровыми бутылками, в которые была расфасована готовая продукция, 11 бочек спирта, 10 бочек спиртосодержащей жидкости, 75 литров красителя, тара и оборудование для производства и розлива. Всего из незаконного оборота изъято 8 218 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Следователями отдела полиции Дзержинского района г. Перми возбуждено уголовное дело по факту производства и хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Ведется следствие.