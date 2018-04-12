Ещё
На выигравшего в лотерею 10 миллионов сибиряка завели уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода

На выигравшего в лотерею 10 миллионов сибиряка завели уголовное дело 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Об этом в четверг, 12 апреля, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
По данным следствия, в 2014 году сибиряк выиграл более 10 миллионов рублей, но уклонился от уплаты налога на сумму около 1,3 миллиона рублей.
«Уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею возбуждено в отношении 44-летнего жителя Красноярского края», — говорится в сообщении СК.
По закону, при получении выигрыша в лотерее, основанной на риске, победитель должен оплатить подоходный налог в размере 13 процентов от полученной суммы. Что касается стимулирующей лотереи, то победителю придется заплатить НДФЛ в сумме 35 процентов от выигрыша.
В ноябре 2016 года жительница Воронежской области сорвала крупнейший джекпот за все время проведения лотерей в России. 63-летняя пенсионерка Наталья Власова стала обладательницей 506 миллионов рублей. Предыдущий рекорд был поставлен жителем Сочи в мае, который выиграл в тираже «6 из 45» почти 365 миллионов рублей.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу172
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая128
Когда ждать атаки Трампа410
Российские корабли исчезли с базы Тартус967
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля174
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:04
В семье Рапунцель назревает скандал
Шоу-бизнес
00:35
Волчкова боялась своей последней роли
Шоу-бизнес
02:30
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Общество Новости Москвы
01:00
Бузовой напророчили место Пугачевой
Шоу-бизнес
03:27
Умер лидер The Overtones
Шоу-бизнес Происшествия
03:55
Распутиной тяжело находиться рядом с больной дочерью
Шоу-бизнес Другое
01:18
Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение