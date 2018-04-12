На выигравшего в лотерею 10 миллионов сибиряка завели уголовное дело

Об этом в четверг, 12 апреля, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2014 году сибиряк выиграл более 10 миллионов рублей, но уклонился от уплаты налога на сумму около 1,3 миллиона рублей.

«Уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею возбуждено в отношении 44-летнего жителя Красноярского края », — говорится в сообщении СК.

По закону, при получении выигрыша в лотерее, основанной на риске, победитель должен оплатить подоходный налог в размере 13 процентов от полученной суммы. Что касается стимулирующей лотереи, то победителю придется заплатить НДФЛ в сумме 35 процентов от выигрыша.