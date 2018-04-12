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Пенсионер в Саратове украл детскую коляску и сжег ее
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Пенсионер в Саратове украл детскую коляску и сжег ее 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Каркас детского передвижного устройства злоумышленник решил сдать в металлолом.
Инцидент произошел в Заводском районе Саратова. Здесь 70-летний пенсионер 9 апреля похитил детскую коляску из сквера имени Гагарина. Владелец вещи — 33-летний мужчина сразу же написал заявление о пропаже в полицию. Стоимость пропавшей коляски оценили в 10 тысяч рублей.
Пока папа с 2-летним ребенком катался на детском аттракционе «Паровозик», пожилой вор укатил коляску в неизвестном направлении. Об этом стражам порядка сообщили невольные свидетели происшествия.
Совершив подворовый обход, полицейские обнаружили коляску в сильно испорченном состоянии. Вор успел сжечь ее, намереваясь отнести металлический каркас в пункт приема металла. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Злоумышленник по горячим следам задержан. На него уже заведено уголовное дело за кражу.
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