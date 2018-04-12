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Краснодарский суд обязал Минфин компенсировать незаконное уголовное преследование воспитаннику детского дома
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Краснодарский суд обязал Минфин компенсировать незаконное уголовное преследование воспитаннику детского дома 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. Вердикт был вынесен Первомайским районным судом г. Краснодара.
Молодой человек отсидел 3 года ни за что.
Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть жителя поселка Ахтырский, совершенном в 2012 году. На основании приговора воспитаннику детского дома назначили наказание в виде лишения свободы. А в 2015 году Абинский районный суд Краснодарского края оправдал фигуранта, так как выяснилось, что он не причастен к совершению преступления.
Таким образом Сачков получил право на реабилитацию и, возмещение имущественного и морального вреда.
Его интересы в суде представлял адвокат Александр Попков.
Минфин просил отказать в удовлетворении иска, гособвинитель настаивал на том, что будет достаточно и суммы в размере 300 тысяч рублей. Однако в итоге оправданному выплатят компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
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