Краснодарский суд обязал Минфин компенсировать незаконное уголовное преследование воспитаннику детского дома

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. Вердикт был вынесен Первомайским районным судом г. Краснодара.

Молодой человек отсидел 3 года ни за что.

Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть жителя поселка Ахтырский , совершенном в 2012 году. На основании приговора воспитаннику детского дома назначили наказание в виде лишения свободы. А в 2015 году Абинский районный суд Краснодарского края оправдал фигуранта, так как выяснилось, что он не причастен к совершению преступления.

Таким образом Сачков получил право на реабилитацию и, возмещение имущественного и морального вреда.

Его интересы в суде представлял адвокат Александр Попков