Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней девочки дал признательные показания

В рамках оперативно-разыскных мероприятий, полицейскими был составлен фоторобот предполагаемого убийцы. По данным пресс-службы ГУ МВД региона, злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска в среду, 11 апреля. Ранее судимый мужчина 1992 года рождения дал признательные показания.

«Задержанный сообщил о том, что 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая физической расправой потерпевшей, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем, имея намерение избежать наказания за содеянное, злоумышленник совершил убийство девочки, спрятав тело жертвы в овраге», — говорится в сообщении.