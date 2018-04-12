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Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней девочки дал признательные показания
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Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней девочки дал признательные показания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках оперативно-разыскных мероприятий, полицейскими был составлен фоторобот предполагаемого убийцы. По данным пресс-службы ГУ МВД региона, злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска в среду, 11 апреля. Ранее судимый мужчина 1992 года рождения дал признательные показания.
«Задержанный сообщил о том, что 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая физической расправой потерпевшей, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем, имея намерение избежать наказания за содеянное, злоумышленник совершил убийство девочки, спрятав тело жертвы в овраге», — говорится в сообщении.
Напомним, девочка пропала без вести 8 апреля. Спустя два дня активных поисков ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в водоеме неподалеку от заброшенного предприятия в поселке Кирпичный завод. По данному факту СУ СКР региона было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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