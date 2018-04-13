Ещё
В Перми директор сталелитейной компании скрыл от налогов более 2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми директор сталелитейной компании скрыл от налогов более 2 млн рублей 

АиФ Пермь 24 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми вынесли приговор бывшему директору сталелитейной компании. Суд признал его виновным в сокрытии от налогов крупной суммы.
«С апреля 2016 года по май 2017 года директор компании, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, превышающей 2,2 млн рублей, организовал осуществление финансово-хозяйственных операций с контрагентами, минуя расчётные счета организации», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Мужчина направил распорядительные письма контрагентам, чтобы они перечисляли деньги третьим лицам, в обход счетов компании. Таким образом он искусственно создал ситуацию с отсутствием средств на расчётных счетах и невозможность осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам и сборам.
За этот период руководитель компании провёл по «левым» счетам больше 8,3 млн рублей.
Следователи допросили более 30 свидетелей, провели 8 обысков и 15 выемок предметов и документов, два сложных бухгалтерских исследования. Материалы уголовного дела составили 12 томов.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. С компании, которую он возглавлял, в доход государства взыскана недоимка по налогам в сумме 8 млн 184 тысяч 442 рубля. Приговор в силу пока не вступил.
АиФ Пермь: последние новости
Таксист украл деньги пассажирки, которая забыла телефон в машине Следователи СКР подозревают пермяка в убийстве женщины, пропавшей без вести В Перми из цеха по производству поддельного алкоголя изъяли 11 бочек спирта
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США43
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии227
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН120
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»128
Украинцы жалуются на русский язык21
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение