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Полиция в Пикалево ищет насильника-педофила
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Полиция в Пикалево ищет насильника-педофила 

Ivyborg.ru 1 час назад
Полиция Бокситогорского района Ленобласти ищет педофила, который 10 апреля на улице изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом ivbg.ru сообщили в правоохранительных органах
Накануне в полицию города Пикалево обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром накануне, около 7:50 во дворе дома №3 по Советской улице, рядом с магазинами промтоваров, над ее 12-летней дочерью надругался мужчина. Девочка учится в пятом классе.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера»
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