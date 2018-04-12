Полиция в Пикалево ищет насильника-педофила 

Полиция Бокситогорского района Ленобласти ищет педофила, который 10 апреля на улице изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом ivbg.ru сообщили в правоохранительных органах
Накануне в полицию города Пикалево обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром накануне, около 7:50 во дворе дома №3 по Советской улице, рядом с магазинами промтоваров, над ее 12-летней дочерью надругался мужчина. Девочка учится в пятом классе.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера»