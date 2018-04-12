В Красноярске мужчина убил жену и три месяца делал вид, что она пропала

Красноярске по подозрению в убийстве жены задержан 27-летний мужчина.

В январе этого года жительница краевого центра заявила в полиции о пропаже своей 22-летней сестры, у которой был муж и маленький ребенок. Три месяца все наделись, что женщина найдется живой, велись ее поиски.

Но в начале апреля по подозрению в убийстве задержали ее мужа. Как сообщают в Следственном комитете по Красноярскому краю, мужчина уже дал признательные показания.

Подозреваемый всегда сильно ревновал жену, высказывал ей упреки, при этом много пил. Очередная вспышка агрессии с его стороны, видимо, и стала причиной убийства. Жену он задушил в гараже, который находится на улице Грунтовой. Тело сбросил в подвал.