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В Красноярске мужчина убил жену и три месяца делал вид, что она пропала
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В Красноярске мужчина убил жену и три месяца делал вид, что она пропала 

АиФ Красноярск 47 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске по подозрению в убийстве жены задержан 27-летний мужчина.
В январе этого года жительница краевого центра заявила в полиции о пропаже своей 22-летней сестры, у которой был муж и маленький ребенок. Три месяца все наделись, что женщина найдется живой, велись ее поиски.
Но в начале апреля по подозрению в убийстве задержали ее мужа. Как сообщают в Следственном комитете по Красноярскому краю, мужчина уже дал признательные показания.
Подозреваемый всегда сильно ревновал жену, высказывал ей упреки, при этом много пил. Очередная вспышка агрессии с его стороны, видимо, и стала причиной убийства. Жену он задушил в гараже, который находится на улице Грунтовой. Тело сбросил в подвал.
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