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В КБР военнослужащий зарезал местного жителя
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В КБР военнослужащий зарезал местного жителя 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Военнослужащий стал фигурантом уголовного дела в КБР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ВСУ СК по ЮВО.
Нападение военнослужащего на местного жителя посёлка Эльбрус 6 апреля попало на камеры видеонаблюдения, и ВСУ возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что конфликт, закончившийся смертью молодого человека, произошёл на поляне Азау в Приэльбрусье. Военнослужащий напал на своего оппонента с ножом и ранил его. Потерпевший скончался в реанимации от полученных ран.
Видеозапись помогла установить личность подозреваемого, который признался в содеянном. Военнослужащего обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Правоохранительные органы решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу и продолжают расследование.
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