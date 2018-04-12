В КБР военнослужащий зарезал местного жителя 

Военнослужащий стал фигурантом уголовного дела в КБР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ВСУ СК по ЮВО.
Нападение военнослужащего на местного жителя посёлка Эльбрус 6 апреля попало на камеры видеонаблюдения, и ВСУ возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что конфликт, закончившийся смертью молодого человека, произошёл на поляне Азау в Приэльбрусье. Военнослужащий напал на своего оппонента с ножом и ранил его. Потерпевший скончался в реанимации от полученных ран.
Видеозапись помогла установить личность подозреваемого, который признался в содеянном. Военнослужащего обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Правоохранительные органы решают вопрос о заключении обвиняемого под стражу и продолжают расследование.