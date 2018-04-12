В Иркутской области полиция разыскивает подозреваемых в разбойном нападении

Сотрудниками уголовного розыска отдела

МВД России по Нижнеудинскому району разыскиваются Бокан Андрей Андреевич

21.10.1980 года рождения, подозреваемые в совершении тяжкого

преступления.

Разбойное нападение было совершено около

часа дня 10 апреля недалеко от посёлка Камышет Нижнеудинского района.

Группа мужчин на автомобиле «Мазда», угрожая оружием, заставили

двигавшегося на личной автотранспорте жителя Бодайбо остановиться, после

чего отняли у него более 120 тысяч рублей.

Кроме того, налётчики также похитили запасное колесо и другое имущество потерпевшего.

В результате проведения комплекса

оперативных мероприятий сыщики по горячим следам задержали

подозреваемых. Еще двое их подельников остаются в розыске.

Правоохранительные органы просят граждан,

обладающих сведениями о разыскиваемых, сообщить в полицию по телефону:

8 (39557) 7-18-67 либо в дежурную часть ГУ МВД России по Иркутской

области — 8 (3952) 21-65-11.