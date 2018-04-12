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Подозреваемому в убийстве двух таксистов архангелогородцу предъявлено обвинение
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Подозреваемому в убийстве двух таксистов архангелогородцу предъявлено обвинение 

29.ru 25 минут назад
Фото: 29.ru
Задержанному по подозрению в убийстве двух таксистов в декабре 2017 года и в январе 2018-го на Талажском шоссе Александру Бейзаку предъявлено обвинение. Сейчас следствие ожидает результатов психиатрической экспертизы, после чего дело будет передано в суд, сообщает региональный следком.
Обвинение Бейзаку предъявлено по части 2 статьи 105 УК РФ, то есть в убийстве из корыстных побуждений.
Следствие также предполагает, что подозреваемый в промежуток между убийствами напал еще на одного человека, но тот смог дать ему отпор, а после о нападении заявлять не стал. Об этом говорили ссадины и кровоподтеки на лице обвиняемого во время задержания. По медицинскому заключению, они образовались в период с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. Сам подозреваемый о происхождении ссадин ничего не говорит.
— Мы ждем результатов экспертизы, после чего будет предъявлено окончательное обвинение. Часть 2 статьи 105 останется, скорее всего, так как есть данные о том, что он похитил у жертв денежные средства. И ищем возможного третьего потерпевшего, — прокомментировала руководитель пресс-службы следкома Архангельской области.
Всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, просят обратиться в правоохранительные органы по телефону 02 либо в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Архангельской области и НАО по телефону: 8 (8182) 64-38-30.
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