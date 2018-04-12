Под Астраханью водитель сломал нос сотруднику ГИБДД и получил три года колонии

Астраханской области водитель, ударивший сотрудника ДПС , получил три года колонии общего режима . Об этом сообщает региональное управление СК. "Собранные Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего жителя Черноярского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Следствием и судом установлено, что мужчина применил насилие в отношении инспектора ДПС, сломав ему нос", — говорится в сообщении. Отмечается, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражал недовольство по поводу своего административного задержания за нарушение правил дорожного движения.