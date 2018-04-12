Под Астраханью водитель сломал нос сотруднику ГИБДД и получил три года колонии 

В Астраханской области водитель, ударивший сотрудника ДПС, получил три года колонии общего режима. Об этом сообщает региональное управление СК.
"Собранные Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего жителя Черноярского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Следствием и судом установлено, что мужчина применил насилие в отношении инспектора ДПС, сломав ему нос", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражал недовольство по поводу своего административного задержания за нарушение правил дорожного движения.