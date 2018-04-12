Находящегося в международном розыске мужчину задержали во Всеволожске

Накануне ночью во Всеволожске оперативники угрозыска задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске по подозрению в убийстве в Республике Кыргызстан

Предполагаемого преступника задержали сотрудники 12 отдела уголовного розыска МВД России

24-летний гражданин Республики Кыргызстан, находящийся в межгосударственном розыске по подозрению в убийстве на территории своей страны.

Мера пресечения — заключение под стражу. Мужчина доставлен территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщено о его задержании.