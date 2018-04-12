Три года колонии строгого режима получил молодой грязовчанин за организацию серии краж

За серию краж осудили двух молодых жителей Грязовецкого района. На скамье подсудимых оказались 17-летний юноша и его 21-летний товарищ.

Как выяснили следователи, на совершение преступление друга подбил старший товарищ. Вместе в декабре 2017 года они проникли в четыре дачных дома и вынесли оттуда все ценные вещи. Им достались инструменты, телевизионная приставка, велосипед и другое имущество. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. В январе старший подельник также залез в пустующий трактор и снял с него аккумулятор.