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Три года колонии строгого режима получил молодой грязовчанин за организацию серии краж
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Три года колонии строгого режима получил молодой грязовчанин за организацию серии краж 

Вологда.рф 34 минуты назад
Фото: Вологда.рф
За серию краж осудили двух молодых жителей Грязовецкого района. На скамье подсудимых оказались 17-летний юноша и его 21-летний товарищ.
Как выяснили следователи, на совершение преступление друга подбил старший товарищ. Вместе в декабре 2017 года они проникли в четыре дачных дома и вынесли оттуда все ценные вещи. Им достались инструменты, телевизионная приставка, велосипед и другое имущество. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. В январе старший подельник также залез в пустующий трактор и снял с него аккумулятор.
Суд поставил точку в этом деле. Старший из грабителей, который ранее уже был судим за кражи, проведет в колонии строгого режима три года и два месяца. 17-летний юноша отделался двумя годами условного, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
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