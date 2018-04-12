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В Орехово‑Зуеве девушка во время ссоры нанесла оппоненту несколько ножевых ранений
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В Орехово‑Зуеве девушка во время ссоры нанесла оппоненту несколько ножевых ранений 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Орехово-Зуеве полиция задержала 19-летнюю местную жительницу, которая во время ссоры напала с ножом на оппонента и нанесла ему несколько ранений, мужчину госпитализировали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, 11 апреля в 09:30 в из квартиры дома по Кооперативной улице городского округа Орехово-Зуево бригада скорой помощи госпитализировала в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости ранее судимого мужчину.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в полицию женщина 1999 года рождения, зарегистрированная по вышеуказанному адресу, учащаяся», — сказал собеседник агентства.
Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрана мера пресечения — подписка о невыезде, добавил он.
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