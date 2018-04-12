В Орехово‑Зуеве девушка во время ссоры нанесла оппоненту несколько ножевых ранений

По его словам, 11 апреля в 09:30 в из квартиры дома по Кооперативной улице городского округа Орехово-Зуево бригада скорой помощи госпитализировала в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости ранее судимого мужчину.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в полицию женщина 1999 года рождения, зарегистрированная по вышеуказанному адресу, учащаяся», — сказал собеседник агентства.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрана мера пресечения — подписка о невыезде, добавил он.