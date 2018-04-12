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За оскорбление полицейского женщина наказана исправительными работами
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За оскорбление полицейского женщина наказана исправительными работами 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Новокуйбышевске вынесен приговор ранее судимой местной жительнице, обвиняемой в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что 26 декабря2017 женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытаясь воспрепятствовать выполнению сотрудником полиции своих должностных обязанностей, умышленно публично оскорбила его грубой нецензурной бранью. После этого нарушительница была задержана и доставлена в отделение ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» для прохождения медицинского освидетельствования, где также вела себя агрессивно, вызывающе, выражаясь при этом в адрес сотрудника полиции грубой нецензурной бранью.
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину в инкриминируемом деянии, и раскаялась в содеянном.
Мировой судья признал подсудимую виновной, и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием ежемесячно 10% из заработка осужденной в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
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