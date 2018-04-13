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Участники беспорядков в колонии Копейска приговорены к условным и реальным срокам
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Участники беспорядков в колонии Копейска приговорены к условным и реальным срокам 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в пятницу признал 17 фигурантов уголовного дела о беспорядках среди заключенных в колонии № 6 города Копейска виновными. В зависимости от степени вины каждому из них назначено наказание от условного до лишения свободы сроком от трех до четырех лет, передает корр. ТАСС из зала суда.
Массовые беспорядки в колонии № 6 в Копейске прошли 24-25 ноября 2012 года. Около 500 заключенных устроили акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Вооружившись металлическими трубами, палками, камнями и другими предметами, они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел.
"Совершенное каждым подсудимым преступление является тяжким", — сказала судья.
В организации массовых беспорядков суд признал виновными Асима Ахмедова, Владислава Баязитова, Якуба Велиева, Наила Камалетдинова, Александра Киселева, Олега Локтионова, Константина Малашенко, Евгения Набиуллина, Сергея Слепцова, Евгения Терехина, Анара Рагима.
В участии в массовых беспорядках признаны виновными Рауф Ахметшин, Сергей Гуров, Александр Кондратьев, Сергей Лощенко, Максим Полещук, Дмитрий Коломейцев. Последний также признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Суд назначил Коломейцеву наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно, Ахмедову — в виде лишения свободы сроком четыре года и один день, Баязитову — четыре года и три дня, Велиеву, Терехину и Камолетдинову — четыре года и три месяца, Киселеву — четыре года и два месяца, Локтионову, Малашенко и Слепцову — четыре года и шесть месяцев, Набиуллину — четыре года, Ахметшину — три года 11 месяцев, Гурову — три года и восемь месяцев, Кондратьеву — три года и четыре месяца, Лощенко — три года и три месяца, Полещуку — два года и восемь месяцев, Рагиму — четыре года 10 месяцев.
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