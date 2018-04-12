Суд начал оглашать приговор по делу о беспорядках в колонии уральского Копейска

"Челябинский областной суд, рассмотрев материалы уголовного дела, установил, что (подсудимые)

разработали план совершения массовых беспорядков в ИК 6", — начала оглашать приговор судья.

Массовые беспорядки в колонии № 6 в Копейске прошли 24-25 ноября 2012 года. Около 500 заключенных устроили акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Вооружившись металлическими трубами, палками, камнями и другими предметами, они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел.