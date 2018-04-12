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Суд начал оглашать приговор по делу о беспорядках в колонии уральского Копейска
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Суд начал оглашать приговор по делу о беспорядках в колонии уральского Копейска 

ТАСС 56 минут назад
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Оглашение приговора 17 фигурантам уголовного дела о беспорядках среди заключенных в колонии № 6 города Копейска Челябинской области началось в четверг утром в Челябинском областном суде, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Челябинский областной суд, рассмотрев материалы уголовного дела, установил, что (подсудимые)
разработали план совершения массовых беспорядков в ИК 6", — начала оглашать приговор судья.
Массовые беспорядки в колонии № 6 в Копейске прошли 24-25 ноября 2012 года. Около 500 заключенных устроили акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Вооружившись металлическими трубами, палками, камнями и другими предметами, они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел.
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