В Мурманской области женщина ударила ножом своего сына 

Как передают «Невские новости», в Оленегорске Мурманской области был госпитализирован мужчина с колотой раной груди и повреждением органов тела. Врачи обратились в правоохранительные органы.
Полицейские выяснили, что мужчина был ранен пожилой матерью. Женщина схватила нож и ударила им пострадавшего.
В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Мурманске был осужден мужчина за нападение на пенсионерку. Он несколько раз ударил женщину камнем по голове и отобрал сумку с продуктами.
Фото: архив ФедералПресс