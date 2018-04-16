В Мурманской области женщина ударила ножом своего сына

Полицейские выяснили, что мужчина был ранен пожилой матерью. Женщина схватила нож и ударила им пострадавшего.

В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.