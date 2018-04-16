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В Мурманской области женщина ударила ножом своего сына
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В Мурманской области женщина ударила ножом своего сына 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», в Оленегорске Мурманской области был госпитализирован мужчина с колотой раной груди и повреждением органов тела. Врачи обратились в правоохранительные органы.
Полицейские выяснили, что мужчина был ранен пожилой матерью. Женщина схватила нож и ударила им пострадавшего.
В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Мурманске был осужден мужчина за нападение на пенсионерку. Он несколько раз ударил женщину камнем по голове и отобрал сумку с продуктами.
Фото: архив ФедералПресс
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