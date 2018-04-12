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В Надыме суд приговорил наркокурьера к 13 годам тюрьмы
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В Надыме суд приговорил наркокурьера к 13 годам тюрьмы 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Отбывать наказание он будет в колонии особого режима, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
Правоохранители задержали его в сентябре прошлого года. В автомобиле 35-летнего ранее судимого и безработного местного жителя изъяли 89 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что вещество — это так называемая синтетика массой около 30 граммов, что является крупным размером. Во время следствия подозреваемый рассказал, что разместил в городе 11 «закладок» с наркотиком в тайниках, а оставшиеся вещество расфасовал в 89 пакетиков и хранил в своем автомобиле для сбыта.
Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников полиции, преступный умысел злоумышленника по сбыту наркотических средств не реализован. Места тайников с «закладками» не стали известны потенциальному кругу потребителей.
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