В Надыме суд приговорил наркокурьера к 13 годам тюрьмы

Правоохранители задержали его в сентябре прошлого года. В автомобиле 35-летнего ранее судимого и безработного местного жителя изъяли 89 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что вещество — это так называемая синтетика массой около 30 граммов, что является крупным размером. Во время следствия подозреваемый рассказал, что разместил в городе 11 «закладок» с наркотиком в тайниках, а оставшиеся вещество расфасовал в 89 пакетиков и хранил в своем автомобиле для сбыта.

Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников полиции, преступный умысел злоумышленника по сбыту наркотических средств не реализован. Места тайников с «закладками» не стали известны потенциальному кругу потребителей.