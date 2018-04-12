«Была обижена и немножко пьяна»: суд простил сибирячку за звонок о бомбе в баре

Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении 24-летней девушки, которая позвонила в бар PEOPLE'S и сообщила о том, что посетитель принёс с собой бомбу.

«Она вину признала, раскаивалась, плакала. Сказала, что так сделала, поскольку была обижена очень сильно на своего мужа и немножко пьяна», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Ася Овчинникова.

Как ранее рассказывали в прокуратуре района, 9 октября 2017 года супруги праздновали день рождения дочери и поссорились. 25-летний мужчина пошёл в бар, а его жена поехала в гости к подруге. Там девушка выпила и из-за переполнявших её эмоций со своего сотового телефона позвонила в PEOPLE'S на Вокзальной магистрали и сообщила менеджеру о готовящемся взрыве. Звонившая пояснила, что бомбу с собой принёс посетитель, одетый в куртку без майки, — именно так и был одет её муж. После этого полицейские быстро отследили, кто сообщил о бомбе, и возбудили в отношении девушки уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Сегодня, 12 апреля, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес постановление о прекращении дела.

«Уголовное дело прекращено в связи с декриминализацией данного состава», — пояснила гособвинитель Ася Овчинникова.

По её словам, ещё в октябре, когда девушка сообщила о готовящемся взрыве, закон предусматривал уголовное наказание за её действия. Но уже зимой вступили в силу поправки в Уголовный кодекс — теперь осудить за такое сообщение могут в том случае, если человек солгал о минировании «из хулиганских побуждений». Именно поэтому девушку, позвонившую в бар, освободили от наказания: суд пришёл к выводу, что она сообщила о бомбе не из хулиганства, а из обиды на мужа, которому хотела навредить.

«Именно хулиганский мотив в её действиях не установлен», — подчеркнула Ася Овчинникова.

Постановление о прекращении уголовного дела в законную силу ещё не вступило.

В баре PEOPLE'S на Вокзальной магистрали корреспонденту НГС ранее сообщали, что в октябре всё здание, в том числе и их посетителей, эвакуировали несколько раз. Тогда, осенью 2017 года, по городу прокатилось несколько волн лжеминирований торговых центров, баров, кафе и школ.