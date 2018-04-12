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Пьяный кунгурец всадил нож в живот приятелю
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Пьяный кунгурец всадил нож в живот приятелю 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В ночь на 12 апреля в Кунгуре задержали 48-летнего местного жителя, который едва не зарезал приятеля.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, двое мужчин выпивали в квартире дома на улице Микушева. Вспыхнула ссора, и подозреваемый пырнул ножом в живот 41-летнего собутыльника. Потерпевшего госпитализировали с проникающим ранением и повреждением печени.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
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