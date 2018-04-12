На Ямале суд решил судьбу торговца смертью

На Ямале завершилось дело наркоторговца из Надыма . Мужчина обвинялся в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

В сентябре 2017 года 35-летний житель города зарабатывал закладками наркотических солей. Товар к месту заказа безработный мужчина доставлял на машине. Во время очередного рейса торговца остановили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Во время обыска в машине? правоохранители нашли 89 свёртков с синтетическим наркотиком. Эксперты обнаружили в свёртках около 30 граммов наркотического вещетсва, что по закону считается крупным размером.

Позже следователь выяснил, что на момент задержания обвиняемый уже сбыл 11 закладок с наркотиком, а остальное сохранил в своей машине. 89 пакетиков с «синтетикой» так, же ждали своего часа. В процессе следствия подозреваемый выдал тайники с «закладками» и список потенциальных клиентов.