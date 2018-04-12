Ещё
На Ямале суд решил судьбу торговца смертью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале суд решил судьбу торговца смертью 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На Ямале завершилось дело наркоторговца из Надыма. Мужчина обвинялся в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.
В сентябре 2017 года 35-летний житель города зарабатывал закладками наркотических солей. Товар к месту заказа безработный мужчина доставлял на машине. Во время очередного рейса торговца остановили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Во время обыска в машине? правоохранители нашли 89 свёртков с синтетическим наркотиком. Эксперты обнаружили в свёртках около 30 граммов наркотического вещетсва, что по закону считается крупным размером.
Позже следователь выяснил, что на момент задержания обвиняемый уже сбыл 11 закладок с наркотиком, а остальное сохранил в своей машине. 89 пакетиков с «синтетикой» так, же ждали своего часа. В процессе следствия подозреваемый выдал тайники с «закладками» и список потенциальных клиентов.
Надымский городской суд приговорил торговца смертью к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима. Учитывая, что за сбыт наркотиков в крупном размере законом предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты за 5 лет.
Уральский меридиан: последние новости
Югорчанин ограбил магазин, угрожая кассиру игрушечным пистолетом Новоуренгойские Бонни и Клайд ограбили собутыльника средь бела дня В Уватском районе мужчина забрался в чужой дом и уснул на диване
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа361
Российские корабли исчезли с базы Тартус896
Экс-президент США дал разумный совет Трампу44
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля162
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая67
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение