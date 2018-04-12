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На калужанина завели дело за связь со школьницей
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На калужанина завели дело за связь со школьницей 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В ближайшее время перед судом предстанет 24-летний житель Калужской области, которому было предъявлено по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»). По версии следствия, это произошло в 2015 году на проселочной дороге в автомобиле молодого человека. Ему тогда был 21 год, а девушке — 15 лет. Девушка забеременела. Как сообщается, преступление было выявлено сотрудниками прокуратуры. Материалы уже направлены в суд. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области.
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