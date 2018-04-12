В Японии молодой полицейский застрелил своего напарника за оскорбление

Японские полицейские арестовали своего коллегу, подозреваемого в убийстве напарника. Уголовное наказание грозит 19-летнему стражу порядка из префектуры Сига. После задержания он дал признательные показания.

По предварительным данным, утром 11 апреля подозреваемый находился на службе вместе с 41-летним сослуживцем — сержантом Акирой Имото. В какой-то момент молодой напарник произвел несколько выстрелов в спину напарника. Перед этим потерпевший якобы оскорбил юношу, пишет

Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, но спасти его не удалось.

Скрывшегося с места происшествия полицейского объявили в розыск. Фотография предполагаемого убийцы была опубликована в связи с опасениями, что он представляет опасность для граждан. Утром 12 апреля подозреваемого удалось обнаружить. Он шел по железнодорожным путям.

Патрульный автомобиль, на котором подозреваемый уехал с места убийства, нашли брошенным около рисового поля. Там же был обнаружен и табельный пистолет, из которого была открыта стрельба.

Известно, что не стерпевший насмешек юноша пришел работать в полицию в апреле 2017 года. А в конце января он был зачислен в штат полицейского участка в городе Хиконе.

Руководитель полиции Хитоши Такеда в четверг принес извинения семье жертвы и всему обществу.