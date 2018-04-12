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В Японии молодой полицейский застрелил своего напарника за оскорбление
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В Японии молодой полицейский застрелил своего напарника за оскорбление 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Японские полицейские арестовали своего коллегу, подозреваемого в убийстве напарника. Уголовное наказание грозит 19-летнему стражу порядка из префектуры Сига. После задержания он дал признательные показания.
По предварительным данным, утром 11 апреля подозреваемый находился на службе вместе с 41-летним сослуживцем — сержантом Акирой Имото. В какой-то момент молодой напарник произвел несколько выстрелов в спину напарника. Перед этим потерпевший якобы оскорбил юношу, пишет
Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, но спасти его не удалось.
Скрывшегося с места происшествия полицейского объявили в розыск. Фотография предполагаемого убийцы была опубликована в связи с опасениями, что он представляет опасность для граждан. Утром 12 апреля подозреваемого удалось обнаружить. Он шел по железнодорожным путям.
Патрульный автомобиль, на котором подозреваемый уехал с места убийства, нашли брошенным около рисового поля. Там же был обнаружен и табельный пистолет, из которого была открыта стрельба.
Известно, что не стерпевший насмешек юноша пришел работать в полицию в апреле 2017 года. А в конце января он был зачислен в штат полицейского участка в городе Хиконе.
Руководитель полиции Хитоши Такеда в четверг принес извинения семье жертвы и всему обществу.
В Японии невозможно получить разрешение на покупку огнестрельного оружия, а его хранение влечет за собой уголовное преследование. По этой причине каждый подобный инцидент вызывает большой общественный резонанс, даже если к преступлению причастно гражданское лицо. А вооруженные служебным оружием полицейские при задержании подозреваемых практически никогда его не применяют, отмечает ТАСС.
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