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На 20 лет может сесть жительница Тольятти за открытие интернет-магазина наркотиков
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На 20 лет может сесть жительница Тольятти за открытие интернет-магазина наркотиков 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
20 лет лишения свободы может получить жительница Тольятти, решившая организовать интернет-магазин наркотиков.
Схема была простая: она находит клиентов, ее сообщник делает закладки и сообщает их адреса. В отлаженную работу этой «мини-организации» вмешались представители правопорядка. Предприимчивую тольяттинку и ее подельника задержали. Свою вину они полностью признали, сообщает областная прокуратура.
Тем не менее злоумышленникам грозит солидный срок лишения свободы. В настоящее время обвинительное заключение направлено в суд. Окончательный приговор будет вынесен позже. Но уже сейчас известно, что неудавшаяся бизнесвумен может на 20 лет оказаться за решеткой.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»
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